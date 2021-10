Tak Berkomunikasi dengan Mantan Suami, Aura Kasih Sebut Anaknya Dapat Figur Ayah dari Sosok Ini

Tangkap layar Youtube Ussy Andhika Official

TRIBUN-MEDAN.com - Artis Aura Kasih diketahui kini menjadi orang tua tunggal untuk putri sematawayangnya, Arabella.

Seperti diketahui, sejak Februari 2020, Aura Kasih sudah tak pernah lagi berkomunikasi dengan Eryck Amaral.

Bahkan Eryck tak lagi memperdulikan istri dan anaknya di Indonesia dengan alasan pandemi Covid-19.

Tak punya keinginan untuk memperbaiki hubungan rumah tangga mereka, akhirnya keduanya pun memutuskan bercerai.

Aura Kasih saat tampil sebagai bintang tamu di channel YouTube Langit Entertainment, Selasa (26/10/2021) (YouTube Langit Entertainment)

Pernikahan Aura Kasih dan pria bule bernama Eryck Amaral diputuskan berakhir dengan perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, pada 28 April 2021.

Sebelum diputuskan bercerai, Aura Kasih mengatakan ia sudah ditinggalkan oleh Eryck.

Hingga saat ini Aura Kasih mengatakan ia sudah tak berkomunikasi dengan mantan suaminya itu.

"Komunikasi udah enggak. Enggak ada sama sekali," katanya. dikutip Langit Entertainment, Minggu (31/10/2021).

Eryck pun tak lagi menghubungi Arabella.

"He knows my number, atau Instagram, atau apapun. Enggak aja, gue juga enggak tahu kenapa," katanya.

Ercyk Amaral dan Aura Kasih (Kolase Tribun Jabar/Instagram/aurakasih/eryckama_ral)

Aura kasih pun tak mencoba untuk menghubungi mantan suaminya itu.

"Buat apa? Menurut gue gini kalau orang sudah punya karakter seperti itu, buat apa kita paksain. Itu tuh lebih ke sesuatu yang lu rasain ke anak lu seperti apa," katanya.

Ia pun tak memaksakan Eryck karena Bella sudah mendapatkan sosok ayah dari bapak Aura Kasih.

"Bapak gue kan ada di Jakarta kan, tinggal bareng kita kan. Dia enggak akan kehilangan sosok itu. Gue sendiri pun bisa memenuhi itu, semoga ya," pungkasnya.

Kini Aura Kasih Milih Duda daripada Berondong

Artis Aura Kasih mengaku masih tetap membuka hati untuk laki-laki yang ingin serius dengannya.

Kali ini, Aura Kasih mengaku akan lebih memilih duda dibandingkan seorang brondong.

Seperti diktahui ia dinikahi oleh Bule asal Brasil yang lebih muda 8 tahun darinya.

Saat menikah Eryck Amaral baru berusia 24 tahun dan Aura Kasih 32 tahun.

Ercyk Amaral dan Aura Kasih (Kolase Tribun Jabar/Instagram/aurakasih/eryckama_ral)

Hampir setahun menyandang status janda, diakui Aura Kasih, saat ini ia memang belum ada target untuk menikah.

Namun, mantan istri Eryck Amaral ini tak akan menolak jika ada lelaki yang mempunyai visi misi yang sama dengannya, datang melamarnya.

"Udalah mengalir aja, seketemunya aja yang penting kalau memang buat gue, ya udah dideketin ama Tuhan gitu aja," kata Aura Kasih dikutip TribunKaltim.co dari kanal YouTube Langit Entertainment, Selasa (26/10/2021).

Saat diberi pertanyaan cepat oleh Celine Evangelista antara pilih berondong atau duda, Aura Kasih menjawab lebih memilih duda.

Ternyata ada alasan khusus di balik jawaban Aura Kasih tersebut.

Dicap sebagai pencuri hati berondong karena sering menjalin hubungan dengan laki-laki yang lebih muda, Aura Kasih mengatakan hal itu terjadi setelah membintangi film Arini.

"Dari situ tuh gue selalu dapatnya yang di bawah gue terus, a track-nya itu.

Setelah selesai, ceritanya kan Arini itu umurnya 39 tahun pacaran sama umur 23 tahun, kalau nggak salah.

Jadi, inilah pacaran ama berondong-berondong, dari situ aku selalu ketemunya yang anak-anak kecil semua," ungkap Aura Kasih.

"Gimana sih lo kalau nge-dengar lu dibilang pemikat hati berondong?" tanya Celine Evangelista.

"Ya nggak apa-apa, berarti gue kan masih generasi milenial," timpal Aura Kasih.

Walaupun sering mendapatkan pasangan muda, Aura Kasih membeberkan bahwa sebenarnya dari dulu lebih suka dengan laki-laki yang lebih tua darinya.

Alasannya agar bisa dijaga dengan aman.

Menurut Aura Kasih, sekarang waktunya bukan lagi untuk main-main, sehingga harus mencari laki-laki yang benar-benar fokus terhadap apa yang sedang dijalani.

Lebih lanjut, karena sekarang sudah berumur 34 tahun, Aura Kasih kemudian akhirnya mulai bingung harus mencari pasangan yang lebih tua darinya (sep/tribun-medan.com)