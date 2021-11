All New Honda City, Sedan dengan Fitur Canggih yang Nyaman untuk Profesional Muda

All New Honda City menawarkan 3 pilihan warna, yaitu Platinum White Pearl, Crystal Black Pearl dan Meteoroid Gray Metallic

TRIBUN-MEDAN.con,MEDAN- PT Honda Prospect Motor telah memperkenalkan model terbaru All New Honda City dalam acara peluncuran virtual, 28 Oktober 2021.

Generasi kelima dari sedan populer Honda ini menawarkan desain semakin elegan dan fitur-fitur canggih yang pertama kali hadir di kelasnya.

All New Honda City dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan dari para profesional dan orang-orang berjiwa muda dengan gaya hidup dinamis menuju kesuksesan.

Baca juga: WHATSAPP Terkini - Mengirim dan Menerima Uang lewat Fitur WhatsApp Pay, Simak Cara-caranya

Selain menampilkan desain yang semakin elegan untuk memberikan kebanggaan bagi pemiliknya, All New Honda City juga menawarkan berbagai fitur terkini untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan yang mendukung aktivitas dan gaya hidup di perkotaan, sesuai tagline “Own The City”.

Tak hanya itu, kenyamanan kabin, performa mesin bertenaga dan efisiensi bahan bakar yang tinggi tetap menjadi ciri khas yang dipertahankan pada All New Honda City.

Untuk mendukung aktivitas penggunanya, All New Honda City dilengkapi dengan fitur canggih, yaitu Remote Engine Start yang dapat menghidupkan mesin kendaraan dan A/C secara otomatis sebelum memasuki kendaraan.

All New Honda City merupakan model pertama di kelasnya yang memiliki fitur ini, yang sebelumnya disematkan pada All New Honda Accord, All New Honda Civic RS, Honda City Hatchback RS, New Honda CR-V dan All New Honda BR-V.

All New Honda City menghadirkan berbagai perubahan pada bagian eksterior, termasuk desain baru yang semakin elegan pada grill depan. Lampu depan All New Honda City kini juga menggunakan Full LED Headlight with LED Daytime Running Light, LED Foglight, dan Door Mirror with LED Turning Signal yang tampil semakin elegan.

Tampilan baru juga tampak pada desain Alloy Wheel 16” yang semakin gagah.

Sementara pada bagian belakang, All New Honda City juga dilengkapi dengan Rear Combi Lamp with LED Light Bars dan Shark Fin Antenna yang menambah kesan stylish.

Baca juga: SBY Berangkat ke Amerika Untuk Berobat Kanker, Annisa Pohan Sebut Sempat Ziarah ke Makam Ibu Mertua