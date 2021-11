SBY Berangkat ke Amerika Untuk Berobat Kanker, Annisa Pohan Sebut Sempat Ziarah ke Makam Ibu Mertua

TRIBUN-MEDAN.com - Kondisi kesehatan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sedang menurun.

Ia divonis mengalami kanker prostat.

Untuk itu, Presiden Ke-6 tersebut dikabarkan akan berobat ke Amerika Serikat.

Didampingi keluarga, SBY diketahui berangkat ke Amerika, Selasa (2/11/2021).

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). (istimewa)

Putra sulung SBY, Agus Yudhoyono tampak mengunggah momen saat ia melakukan panggilan video dengan sang ayah.

"Safe flight Pepo! Semoga lancar segala sesuatunya. We will always pray for you," tulisnya dalam Instagram pribadinya.

Istri pria yang akrab disebut AHY itu, Annisa Pohan tampak mengunggah kebersamaannya dengan sang mertua.

Annisa Pohan tampak berdiri di sebelah SBY.

Ia mengatakan sebelum berangkat, keluarganya sempat berziarah ke makan sang ibu mertua, Ani Yudhoyono.

"We Love you Pepo! Semoga lancar perjalanan dan perawatannya.