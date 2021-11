Briefer Jadi Platform Kolaborasi Antara Pelaku Bisnis UKM dan Pemerintah

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN – PT Kreasi Komunikasi Digital, unit strategis dari IGICO Advisory, hari ini, Rabu (3/11/2021) remi meluncurkan Briefer, sebuah platform kolaborasi komunikasi berbasis cloud.

Adapun platform ini guna mendorong tumbuhnya manajemen komunikasi yang sehat di era disrupsi teknologi informasi dan mendukung berkembangnya ekonomi digital di Tanah Air.

Aplikasi Briefer dirancang bagi para praktisi komunikasi yang berfokus pada bidang public relations, brands dan keahlian terkait lainnya.

Dibangun di berbagai operating system, Briefer menciptakan ekosistem kolaborasi komunikasi berbasis cloud yang memungkinkan para praktisi bekerja sama dengan pelaku bisnis, UKM, organisasi maupun pemerintah di berbagai daerah di Indonesia.

Founder & Chief Executive Officer Briefer Aditya Sani, menjelaskan peluncuran platform ini merupakan upaya terobosan dan new way of working di era digital yang mampu mendukung serta memfasilitasi dinamika kebutuhan industri komunikasi.

Briefer menyediakan tempat bagi setiap pelaku komunikasi khususnya tenaga lepas supaya bekerja dengan standar yang setara dalam sebuah ekosistem.

“Kami melihat adanya ketimpangan keahlian dan standar kerja di antara tenaga lepas di industri komunikasi, utamanya antara kota besar dengan area sekunder yang berdampak pada kesejahteraan ekonomi para pelaku.

Kami hadir untuk menjawab masalah dan tantangan tersebut dengan membangun teknologi yang tepat guna, serta berkolaborasi dengan mereka yang memiliki pengalaman dan spesialisasi khusus di bidang komunikasi dari berbagai daerah untuk memenuhi kebutuhan pelaku UKM, bisnis, organisasi maupun

pemerintah,” turur Aditya.

Dengan demikian, menurut Aditya, pihaknya berharap kehadiran aplikasi Briefer dapat mendorong bertumbuhnya manajemen komunikasi yang sehat di era digital dan mendukung langkah pemerintah dalam mengembangkan potensi ekonomi digital diIndonesia Indonesia.

Pada kesempatan yang sama, Angela Tanoesoedibjo, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia mengatakan ekonomi masa depan bergantung kepada ekonomi kreatif dan digital.