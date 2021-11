Mobil Terbalik, Rombongan Ustaz Zacky Mirza Sempat Alami Kecelakaan Saat Perjalanan Dakwah di Riau

TRIBUN-MEDAN.COM - Kabar duka datang dari pendakwah kondang Ustaz Zacky Mirza.

Dibagikan dalam unggahan di media sosialnya, rombongan Ustadz Zacky Mirza mengalami kecelakaan saat perjalanan dakwah di Riau.

"Masya Allah, Mobil Tergelincir!! Saat perjalanan dakwah sedeqah Al-Quran bareng @ustadz.kembar @adiyusuf_ @alwiyusuf," tulis Ustaz Zacky Mirza dalam keterangan unggahan di media sosialnya, Selasa (2/11/2021).

Terlihat dalam unggahan video berdurasi 1 menit 32 detik tersebut, terlihat mobil berwarna putih dalam kondisi terbalik. "Ini mobil tim kita terbalik, mudah-mudahan sehat semua," kata Ustaz Zacky Mirza.

"Beberapa orang dari tim Ustaz Zacky Mirza keluar saat terjebak di dalam mobil dan berusaha mengembalikan posisi mobil tersebut. "Alhamdulillah udah," tutupnya.

Baca juga: Komedian Ini Tak Diakui Anaknya, Disebut Punya Anak dari Hubungan Gelap Dititipin ke Tukang Sayur

Baca juga: Selebgram Rachel Vennya Tak Ditahan Usai Jadi Tersangka Kasus Kabur Karantina yang Dibantu Oknum TNI

Dibagikan dalam unggahan di media sosialnya, rombongan Ustad Zacky Mirza mengalami kecelakaan saat perjalanan dakwah di Riau. (instagram/zackymirza_)

Meski begitu, ini bukan halangan bagi Ustaz Zacky Mirza. Justru ia terus melanjutkan perjalanan untuk dakwah.

"Dakwah Must Go On!," sambungnya.

Dorce Gamalama Menangis Didoakan Ustaz Zacky Mirza

Kerabat dekat Dorce Gamalama, Hetty Sunjaya menyebut jika sang artis menitikan air mata saat dibesuk dan didoakan oleh Ustaz Zacky Mirza.

Sebab menurutnya, Dorce memiliki kedekatan sebagai sahabat dengan sang ustaz.

Pasalnya, Zacky Mirza diperbolehkan masuk ke ruang ICU (Intensive Care Unit) di rumah sakit Primaya, kota Bekasi, Jawa Barat.