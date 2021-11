Profil Hanna Kirana, Artis Muda 24 Tahun Meninggal Gagal Jantung, Sahabat: Allah Sayang Kamu De

TRIBUN-MEDAN.com - Inilah profil Hanna Kirana, sang artis muda 24 tahun meninggal dunia akibat gagal jantung.

Sosok Hanna Kirana dikabarkan meninggal dunia pada pukul 21.00 WIB, Selasa (2/11/2021).

Kabar duka ini dibagikan oleh sesama rekan artis, Masayu Anastastia.

Masayu tak menyangka, Hanna Kirana pergi begitu cepat.

"Innalillahi wainnaillaihi rojiun..

Allah lebih sayang kamu de..

it breaks my heart know that you are gone.."

(hatiku hancur saat tahu kamu sudah pergi)" tulis Masayu dalam keterangan postingan Instagram.

Sejumlah ucapan duka nampak membanjiri postingan terakhir Hanna Kirana di Instagram.

Ditelusuri TribunSolo.com, Hanna meninggal dunia setelah sebelumnya sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit.