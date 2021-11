PS Taruna Satria Tebing Tinggi Optimis Arungi Liga 3 Sumut 2021

TRIBUN-MEDAN.com,TEBINGTINGGI - Putaran Liga 3 zona Sumatera Utara (Sumut) musim 2021 segera digelar.

Menanggapi hal itu, Pelatih PS Taruna Satria Tebing Tinggi, Ali Pitra menyebutkan, skuatnya sudah siap untuk berlaga.

Dikatakannya, persiapan yang dilakukan skuatnya, baik dari sisi teknis dan non teknis sudah hampir matang.

"Untuk persiapan Taruna Satria, sudah 90 persen siap tampil. Persiapan juga sudah lancar dari sisi teknis dan non teknis. Mudah-mudahan tidak ada halangan sampai hari H nanti," katanya kepada Tribun Medan, Rabu (3/11/2021).

Lanjutnya, skuatnya juga sangat antusias dengan kompetisi kasta ketiga sepakbola Tanah Air itu.

Pitra mengaku, pihaknya juga sudah rindu dengan even yang rencananya akan dihelat, pada Minggu (7/11/2021) mendatang.

Disinggung mengenai apa saja persiapan yang sudah dilakukan oleh skuatnya, Pitra mengaku, mereka sudah membuat seleksi pemain dan beberapa laga ujicoba.

"Kita juga sudah beberapa kali melakukan try out dan try in untuk menguji kemampuan tim. Dari hasil yang didapat, kita terus lakukan evaluasi untuk bisa berkembang menjadi lebih baik," ujarnya.

Memasuki masa-masa akhir persiapan, Pitra lebih menekankan perbaikan terhadap di setiap lini pemainnya.

Termasuk barisan bawah. Menurut Pitra, lini bawah PS Taruna Satria masih sering kelihatan panik dan blunder.