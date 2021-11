Masa Susahnya Pernah Tinggal di Gubuk, Nasib Artis Ini Dulu Dihina Miskin, Kini Punya Hunian Layak

TRIBUN-MEDAN.com - Kisah Natasha Wilona memulai karirnya di dunia entertainment sempat menjadi sorotan.

Bukan dari kalangan berada, Natasha Wilona mengaku memulai karirnya benar-benar dari bawah.

Mantan Verrell Bramasta ini terjun ke dunia Entertainment sedari kecil.

Sebelum sesukses sekarang, Natasha Wilona pernah hidup susah dan tinggal di rumah kayu berlantai tanah.

Natasha wilona (instagram)

Namun kini Natasha Wilona telah memiliki rumah yang sangat megah dan mobil mewah.

Ternyata Natasha Wilona pernah di bully atau diremehkan oleh artis lain, lantas bagaimana reaksi eks Verrell Bramasta ini?

Melihat wawancara Natasha Wilona pada YouTube medcom.id : Ngobras Spesial - The One & Only Natasha Wilona yang kemudian di posting ulang oleh akun TikTok @wilona_galery

“Yang kita kagum dari kamu, Kamu tuh pernah di bully atau diremehkan la sama artis lain karena kamu pernah hidup susah, tinggal dirumah kayu dan lain sebagainya,” kata pembawa acara.

Namun kini Natasha Wilona telah membuktikan kesuksesannya di dunia entertainment.

Bahkan aktingnya bersama Al Ghazali dan Teuku Rassya di web series Little Mom trending di puluhan negara.