60 Tahun Perjalanan Bank Sumut, Dirut: Bank Sumut Menuju BPD Digital Terdepan

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Bank Sumut telah genap berusia 60 Tahun pada Kamis (4/11/2021), Bank Sumut semakin memantapkan diri menuju era digitalisasi dan menjadi BPD yang terdepan dalam penerapan digital.

Mengambil tema sinergi membangun negeri di era digitalisasi, Bank Sumut siap bertransformasi dalam setiap layanan perbankan dan aktifitas internal operasional perusahaan.

Hal tersebut disampaikan Direktur Utama Bank Sumut Rahmat Fadillah Pohan pada acara puncak peringatan HUT Ke-60 Bank Sumut di Ballroom Gedung PT Bank Sumut Jalan Imam Bonjol Medan.

Dirut Bank Sumut menjelaskan, Dalam rangka meningkatkan layanan dan value produk di era digitalisasi ini, Bank Sumut telah mengupgrade layanan digital produk dana dan jasanya.

Adapun diantaranya Sumut Mobile dengan beragam fitur, layanan Laku pandai jaringan tanpa kantor Sumut LINK, QR Code, dan Kartu Debit Bank Sumut, tarik tunai di gerai ritel modern, pengajuan Kredit KMG yang kini dapat dilakukan secara online serta beragam fitur lainnya.

"Kedepan Bank Sumut juga meningkatkan layanan digital dengan pengembangan pembukaan rekening yang dapat dilakukan melalui smartphone serta berbagai layanan digital lainnya, " tutur Rahmat.

Selain itu, ia juga menjelaskan saat ini jaringan kantor Bank Sumut telah mencapai 43 Kantor Cabang, 116 Kantor Cabang Pembantu dan 337 unit ATM, Sumber Daya Manusia yang dimiliki Bank Sumut juga telah mencapi 4.405 karyawan, baik organik maupun Tenaga Kerja Alih Daya.

Direktur Utama Bank Sumut Rahmat Fadillah Pohan juga menyampaikan saat ini kinerja Keuangan Bank Sumut juga berjalan on the track bahkan melebihi target, tercatat per Oktober 2021.

Laba PT Bank Sumut telah mencapai Rp 506 miliar dan total asset mencapai Rp 41,0 triliun.

PT Bank Sumut juga mendapat anugerah penghargaan di tingkat nasional diantaranya The Best Financial Performance (BPD Aset > Rp.30 T) dan The Best Resilience Bank (BPD Aset > Rp.30 T) dari Majalah Tempo pada 19 Oktober 2021 yang lalu.