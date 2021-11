Selalu Tampil Ceria dan Picu Tawa, Artis Cantik Ini Rupanya Idap Penyakit yang tak Dapat Disembuhkan

TRIBUN-MEDAN.com - Artis Melaney Ricardo dikenal sebagai pembawa acara yang penuh canda tawa.

Dalam banyak penampilannya, ibu dua anak ini selalu tampil ceria dan meramaikan suasana.

Namun, tak banyak yang tahu bahwa Melaney Ricardo mengidap penyakit yang tidak bisa disembuhkan.

Penyakit itu adalah endometriosis yang membuat perutnya terasa sakit luar biasa saat datang bulan.

“Aku juga mengalami namanya endometriosis," kata Melaney dalam live Kopi Viral Trans TV, Rabu (3/11/2021) yang dikutip dari Grid.ID.

Tak hanya sakit di bagian perut, istri Tyson James Lynch itu juga harus menahan sakit kepala sebelah atau migrain.

"Mungkin teman-teman yang di Kopi Viral tahu ya tiap kedatangan bulanan tuh, I have to deal with pain dan migrain," lanjut Melaney.

Tentunya hal ini tidak mudah bagi wanita berusia 41 tahun ini, terlebih ketika ia harus tampil dan menghibur penonton.

Melansir Kompas.com, endometriosis adalah pertumbuhan abnormal jaringan mirip lapisan rahim (endometrium) dan biasanya ada di luar rahim.

Pada kondisi normal, jaringan endometrium ini akan meluruh saat menstruasi setiap bulannya.