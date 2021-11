Berikut Contoh Kalimat Bahasa Inggris yang Mengungkapkan Kesedihan atau Belasungkawa

TRIBUN-MEDAN.com - Cara mengekspresikan kesedihan atau duka cita dengan menggunakan bahasa Inggris.

Pada mengekspresikan halc tersebut, kita juga dapat menyematkan doa di dalamnya seperti, "I hope he/she is in a better place".

Kita juga bisa menyematkan kata-kata penyemangat dan support seperti, "I always right here if you need someone to lean on."

Masih banyak lagi kalimat atau frasa yang dapat kita gunakan untuk mengekspresikan belasungkawa atau berduka cita dalam bahasa Inggris.

"Dalam bahasa Inggris, belasungkawa disebut dengan condolence."

Mengekspresikan Belasungkawa atau Berduka Cita dalam Bahasa Inggris

1. I’m sorry to hear that.

Arti: Saya sedih mendengarnya.

2. My thoughts and prayers are with you.