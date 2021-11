JADWAL Siaran Bola Mulai Malam Ini, Arema Vs Persebaya, Man United Vs Man City, Chelsea Vs Burnley

TRIBUN-MEDAN.com - Jangan sampai kelewatan pertandingan sepak bola mulai malam ini akan menyajikan laga bergengsi, Sabtu (6/11/2021).

Mulai dari BRI Liga 1 2021 yang menyajikan lima duel salah satunya big match Arema FC vs Persebaya Surabaya.

Berikutnya beralih ke kompetisi terbesar di daratan Eropa yakni Liga Inggris juga ada lima pertandingan.

Terutama yang paling ditunggu adalah big match Manchester United vs Manchester City.

Tak kalah menarik ada kompetisi Eropa lainnya seperti Liga Italia, Liga Spanyol, Liga Jerman hingga Liga Prancis.

Untuk Liga Italia ada Juventus vs Fiorentina, kemudian di Liga Spanyol mempertemukan Celta Vigo vs Barcelona hingga Real Madrid vs Rayo Vallecano.

Sementara Liga Jerman tersaji Bayern Munchen vs Freiburg dan RB Leipzig vs Borussia Dortmund.

Terakhir klub kaya raya asal Liga Prancis yakni PSG akan melawat ke markas Bordeaux.

Banyaknya laga seru di atas dapat diakses melalui Indosiar, SCTV, Mola TV, Vidio.com hingga beIN Sports.

Jadwal Siaran Langsung Bola Hari Ini