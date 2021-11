VIVO Y33s - Smartphone Kece untuk Kamu yang Bermobilitas Tinggi dan Suka Fotografi, RAM 12 Gb

TRIBUN-MEDAN.com - Tidak dapat dipungkiri work from home selama pandemi mengaburkan batas jam kerja dan waktunya me time.

Smartphone pun jadi andalan all fun in one yang praktis untuk berpindah mode bekerja dan mencari hiburan dalam satu genggaman.

Kehadiran vivo Y33s merupakan angin segar di akhir tahun bagi yang ingin upgrade ponsel harian sekaligus jadi sumber hiburan.

Simak alasannya.

Canggih dengan RAM '12GB'

Salah satu fitur smartphone canggih terkini dimiliki vivo Y33s.

Hadir dengan 8GB+4GB Extended RAM. Artinya fitur vivo Y33s ini dapat mengambil memori ROM yang idle sampai 4GB dan menjadikannya RAM tambahan mencapai 12GB.

Fitur ini berpengaruh pada kecepatan kinerja smartphone bagi penggunanya untuk bekerja, meeting online, maupun mencari hiburan di sela-sela jam kerja. Kapasitas memori internal 128GB ROM-nya dapat diperluas dengan memori eksternal sampai 1TB.

Baterai Besar Teman Bekerja Seharian

Untuk melengkapi performa yang mumpuni saat multitasking, vivo Y33s dibekali baterai 5.000mAH dan fasilitas 18W FastCharge.

Fitur Multi-Turbo 5.0 yang dibenamkan mampu meningkatkan performa smartphone.

Ditambah fitur Energy Guardian untuk mengoptimalkan penggunaan daya yang lebih efisien.