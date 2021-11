Tiba-tiba Masuk ke Kamar Vincent Verhaag, El Barack Ucapkan Kalimat tak Biasa, Suami Jedar Nangis

TRIBUN-MEDAN.com - Sejak memutuskan menikah, keluarga Jessica Iskandr dan Vincent Verrhaag seolah tak lepas dari sorotan.

Banyak yang mengagumi kekompakan pasangan ini termasuk kekompakan Vincent dan putera sematawayang Jessica Iskandar El Barack.

Vincent Verhaag dianggap sebagai sosok ayah yang ideal yang bisa mengisi kekosongan figur bapak yang sudah lama El rindukan.

Jessica Iskandar, Vincent Verhaag dan El Barack menangis (Kolase Tribun Medan/IST)

El pun kini sudah memanggil Vincent dengan sebutan Daddy atau ayah dimana sebelumnya ia dipanggil El dengan sebutan paman.

Hal itu dilakukan El tanpa ada yang menyuruhnya.

"Itu tiba-tiba, benar-benar Vincent gak nyangka. Vincent di kamar El masuk, terus dia panggil 'uncle, can i talk with you?'," ujar Vincent menirukan El dikutip dari kanal YouTube Indosiar, Minggu (7/11/2021).

Baca juga: Meski Kaya, Vincent Verhaag Blak-blakan Ogah Belikan Barang Satu Ini untuk Artis Jessica Iskandar

Saat itu El pun menanyakan apakan ia bisa memanggil Vincent dengan sebutan ayah.

"Dia ngomong kayak gugup gitu 'is it oke if i call you my dad?'," katanya menirukan El.

Vincent pun tak mampu menahan air matanya mendengar ucapan anak 7 tahun itu.

Jessica Iskandar dan El Barack Alexander (instagram/@inijedar)

"Aku langsung nangis, apapun yang membuat kamu bagia dan senang asal itu juga tulus dari hatimu, ya gakpapa if you wanna call me dad," kata Vincent saat itu.