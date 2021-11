HARGA Cabai Merah Masih Melambung, Pedagang Akui Kesulitan Dapatkan Pasokan

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Beberapa harga komoditi pasar seperti Cabai Merah masih masih cukup tinggi dalam tiga pekan terakhir.

Berdasarkan pantauan tribun-medan.com, Senin (8/11/2021), harga cabai merah di Pasar Raya MMTC seharga Rp45 ribu per kg.

Ida, pedagang cabai Merah mengungkapkan bahwa harga cabai masih tinggi lantaran masih kesulitan mendapatkan pasokan dari sentra komoditi di Berastagi.

Saat ini, ia cukup menghabiskan sebanyak 50kg per hari yang biasanya mampu ia habiskan sebanyak 70-80 kg per hari.

"Masih sulit dapatkan pasokan karena hujan terus kan terus juga kalau barang sedikit terus permintaan tinggi, naiklah harga cabai ini," ungkap Ida.

Tak hanya cabai merah, beberapa komoditi lainnya seperti bawang merah juga mengalami kenaikan walau tak terlalu signifikan seharga Rp25 ribu per kg, padahal sebelumnya masih berada di harga Rp23 ribu per kg.

Kemudian komoditi lainnya masih terbilang stabil, seperti cabai rawit seharga Rp25 ribu per kg, cabai hijau Rp25 ribu per kg, Tomat Rp7 ribu per kg, kentang Rp8 ribu per kg, bawang merah Rp25 ribu per kg dan bawang putih Rp25 ribu per kg.

Walaupun harga cabai masih melambung tinggi, hal ini tak membuat pembeli mengurangi pembelian harga cabai yang menjadi kebutuhan primer.

Ida mengakui bahwa pelanggannya masih membeli dengan jumlah yang sama sebelum melonjaknya kenaikan harga ini.

"Pelanggan masih tetap belinya segitu juga, karena ini kan penting apalagi rumah makan itu juga tetap beli, tapi mereka sekarang juga banyak campur dengan cabai hijau kalau sekarang ini karena kan masih murah cabai hijau," ucapnya.

