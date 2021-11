Paras Anisa Nugraha, Gadis Cantik Indonesia Terkenal Jadi Artis Thailand, Intip Foto-fotonya

TRIBUN-MEDAN.com - Intip cantiknya paras Anisa Nugraha, gadis yang kini terkenal di Thailand.

Sosok Anisa Nugraha adalah seorang artis keturunan Indonesia.

Namun, Anisa kini berkarier di Thailand dan menjadi artis terkenal.

Ternyata Anisa Nugraha adalah gadis keturunan Indonesia-Thailand.

Tak heran, jika ia memiliki pesona khas wanita Asia Tenggara yang oriental.

Anisa Nugraha; 17 April 2021 (Instagram @aniisa)

Anisa Nugraha menarik perhatian publik Thailand lewat perannya dalam serial populer Karn La Krang Neung…Nai Hua Ji (Once Upon in My Heart).

Dalam serial berjumlah 12 episode itu, Anisa memang tidak menjadi pemeran utama melainkan antagonis.

Tetapi siapa sangka, perannya sebagai dokter bedah cantik bernama Kwan justru banyak memikat masyarakat Thailand.

Peran Anisa di serial Karn La Krang Neung…Nai Hua Jai ini pun boleh dibilang cukup berpengaruh.

Karakter dokter Kwan yang ia perankan bahkan sudah muncul sejak awal episode hingga akhir episode.