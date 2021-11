JADWAL Kualifikasi Piala Dunia Pekan Ini, Yunani Vs Spanyol, Irlandia Vs Portugal Live Mola TV

TRIBUN-MEDAN.com - Pekan ini kompetisi dari benua Eropa tak ada digelar baik Liga Inggris, Liga Italia hingga Liga Champions lantaran jeda laga internasional.

Jadwal Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Eropa yang akan digelar pada Jumat (12/11/2021) hingga Senin (15/11/2021).

Sejumlah laga menarik akan menampil duel dari Timnas Jerman, Italia, Inggris, Prancis, Belanda dan Spanyol main.

Semua laga tayang via Live Streaming TV Online www.mola.tv

Berdasarkan jadwal Kualifikasi Piala Dunia 2022 laga menarik pada Sabtu dinihari ada Timnas Jerman, Spanyol dan Portugal yang tampil via Live Streaming Mola TV.

Keesokan harinya Kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa akan kembali menghadirkan laga menarik ada Timnas Italia dan Inggris yang akan memghadapi lawan lawanya digelar pada Minggu (14/11/2021).

Mola TV akan kembali menyiarkan live laga Kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa secara eksklusif hanya melalui platform streaming resmi mereka pada Senin dinihari di laga Timnas Perancis, Belgia

dan Belanda.

Hampir seluruh laga Kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa yang digelar pada 12-14 November 2021 akan digelar dan disiarkan live di Mola TV pada dinihari waktu Indonesia, sehingga Anda harus menyiapkan tenaga ekstra untuk begadang.

Laga perdana Kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa akan digelar Jumat, 12 November 2021 pukul 00.00 WIB.

Ada delapan negara dan empat laga yang akan di[persembahkan yakni Azerbaijan vs Luksemburg, Armenia vs Makedonia Utara, Rusia vs Siprus dan Georgia vs Swedia.

