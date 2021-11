Kini Cantik dan Makin Anggun, Mulan Jameela Kepergok Blur Wajahnya di Foto Jadul, Ada Apa? 

TRIBUN-MEDAN.com - Mulan Jameela diketahui kini makin cantik paripurna bak barbie hidup usai dinikahi Ahmad Dhani.

Kini makin cantik paripurna bak barbie hidup, Mulan Jameela kepergok beri blur pada wajah jadulnya sebelum jadi nyonya Ahmad Dhani.

Kenapa wajah jadul Mulan Jameela diberi blur?

Aksi Mulan Jameela mengunggah foto lawasnya ketika masih belum hijrah menimbulkan polemik di kalangan warganet.

Jumat (5/11/2021), istri musisi Ahmad Dhani tersebut posting sebuah foto jadulnya ketika makan di restoran bersama anak-anak, Tyarani Nugraha, Daffi Nugraha, Safeea Ahmad dan Muhammad Ali.

Kala itu, Mulan Jameela belum mengenakan hijab seperti sekarang.

Wajah Mulan Jameela dalam foto tersebut pun diblur sebab tak berkerudung.

"Bismillahirrahmanirrahim. We are family, no matter what, " terang Mulan Jameela dalam caption, dikutip Banjarmasinpost.co.id dari instagram @mulanjameela1, Sabtu (6/11/2021).

"Semoga Allah masih memberi banyak waktu utk kita bersama. Dalam ketaatan kepadaNya

Aamiin ya Mujibassailiin

#MashaAllah

#TabarakAllah," sambungnya.

Namun apa mau dikata, warganet malah jadi salah fokus dengan foto blur unggahan Mulan Jameela.