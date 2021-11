PB Perguruan Karate Kala Hitam Laksanakan Ujian Kenaikan Tingkat

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Lima dasawarsa bagi sebuah organisasi bela diri bukanlah hal bisa. Perjalanan panjang dimaksud tentunya telah melewati perjuangan, kerja keras, semangat dan keyakinan yang teguh, dalam mengibarkan panji-panji perguruan untuk tetap hidup tumbuh dan berkembang dari zaman ke zaman.

Demikian juga dengan Perguruan Karate Full Body Contact Kala Hitam telah melewati itu semua. Berkat bimbingan dan pelatihan almarhum Kancho Winta Karna hingga memasuki usia 50 tahun masih eksis dikembangkan oleh murid-muridnya yang setia dengan Perguruan Karate Kala Hitam.

Bertempat di Dojo Pusat PB Kala Hitam Jalan Dr Mansyur dilaksanakan Ujian Kenaikan Tingkat (UKT) yang diikuti 200-an Karateka dari berbagai dojo, yakni Dojo Pondok Mansur, Dojo Zipur, Dojo Martubung, Dojo Sei Asahan, Dojo Pesantren Binjai, Dojo Namu Rambe, Dojo Deliserdang, Dojo Langkat, Dojo Serdang Bedagai dan Dojo Pematangsiantar, Minggu (7/11/2021).

Materi ujian meliputi: KIHON (gerak dasar), KATA (peragaan jurus) , JIJU KUMITE (kemampuan bertarung) dan puncaknya TAMESHIWARI atau memukul benda keras berupa balok kayu ratusan kali sesuai tradisi aliran Kyokushinkai.

Sebelum ujian dilaksanakan, sambutan dari Kalam Liano, SH, SE, SpN MKn selaku penasehat menyampaikan dan menekankan bahwa ujian kenaikan tingkat ini juga bermakna Karateka sukses di karate dan juga berprestasi di sekolah maupun di pekerjaan.

Rangkaian UKT ini dipimpin Majelis Sabuk Hitam Kaspian selaku Ketua, Effendy Mercu (sekretaris) bersama Dewan Pelatih lainnya, Abdul Aziz ST, Ruslan Effendi, Rudi Hartono, Sukamto, Apri Hendra, Agus dan Erwanto. Dalam ujian ini seluruh materi yang diuji, dapat dilaksanakan oleh seluruh peserta ujian.

Ketua PB Kala Hitam Herman Susilo SH dalam amanahnya menyampaikan, untuk menguasai karate sangat diperlukan disiplin, ketekunan, keuletan, kesabaran dan keteguhan hati. Bila salah satu dari unsur di atas tidak terpenuhi, maka akan sulit bagi seseorang menjadi karateka yang handal.

Dalam UKT tersebut juga turut dihadiri putri dari pendiri PB Kala Hitam, Arie Trisna Winta Karna. Ia sangat terharu bahwa jerih payah almarhum ayahnya dalam mengembangkan Karate Kala Hitam tidak sia-sia. Terbukti hari ini Kala Hitam masih dicintai masyarakat.

Sebelumnya, kata Herman, pada tanggal 24 Oktober 2021 Perguruan Karate Kala Hitam mengikuti IKO Nakamura Invititation Karate Tournament 2021 di Kota Tangerang Banten.

“PB Perguruan Kala Hitam mengirim enam orang atletnya untuk bertanding di bawah bimbingan pelatih Rudi dan Reza,” kata Herman kepada wartawan usai UKT tersebut, Minggu (7/11/2021).

Sementara Sekretaris Jenderal PB Kala Hitam, Aida V Wahab SH SpN MKn menjelaskan, PB Kala Hitam menurunkan atlet yang bertarung pada IKO Nakamura Invititation Karate Tournament 2021 atas nama Prabowo Rianto, Vasya Dwi Maharani, Khoirun Nizar, Nadia Syafitri , Fandi Pratama, dan Azra Aulia Rahman.

“Enam karateka kita yang bertarung tersebut, lima orang mendapat juara sedangkan satu karateka atas nama Azra Aulia Rahman mendapatkan predikat Best Technique IKO Nakamura Sandro Academy,” jelas Aida.

Dikatakannya, pembinaan kepada dojo-dojo akan terus dilakukan dan ditingkatkan untuk menghadapi kejuaraan-kejuaraan karate berikutnya.

Herman menambahkan, agenda dalam waktu dekat ini disamping melaksanakan HUT Emas PB Kala HItam ke 50 pada 20 Januari 2022, juga akan digelar Kejurda pada bulan Maret 2022.

"Succes is not a Coincidence. Feformed by showing hard-working preserverence, learning, and Sacrifice, and the most Important is to love. What you are doing or Know what you want to do. Sukses bukanlah suatu kebetulan. Ia terbentuk dari kerja keras, ketekunan, pembelajaran, pengorbanan dan yang paling penting cinta akan hal yang sedang atau ingin kamu kerjakan,” ujar Aida.