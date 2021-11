JADWAL Kualifikasi Piala Dunia 2022 Mulai Malam Ini, Irlandia Vs Portugal, Yunani Vs Spanyol

TRIBUN-MEDAN.com - Jadwal Kualifikasi Piala Dunia Zona Eropa dimulai Jumat, 12 November 2021 hingga Sabtu, 13 November 2021.

Pertandingan dimulai pada tengah malam pukul 00.00 WIB.

Lima pertandingan dimainkan. Di antaranya Serbia vs Qatar, Azerbaijan vs Luxembourg, Gerogia vs Swedia, Russia vs Cyprus dan Armenia vs Makedonia Utara.

Selanjutnya pukul 02.45 WIB. 5 pertandingan dimainkan bersamaan.

Di antaranya Irlandia vs Portugal, Yunani vs Spanyol, Malta vs Kroasia, Rumania vs Islandia dan Jerman vs Liechtenstein.

Pertandingan berikutnya pada Sabtu, 13 November 2021 yang dibuka Moldova vs Skotlandia pada pukul 00.00 WIB tengah malam.

Lalu pada pukul 02:45 dengan 7 pertandingan.

Di antaranya Irlandia Utara vs Lithuania, Italia vs Swiss, Denmark vs Kep Faroe, Austria vs Israel, Andorra vs Polandia, Hungaria vs San Marino dan Inggris vs Albania.

Seluruh pertandingan kualifikasi piala dunia zona eropa dapat disaksikan live Mola TV.

Timnas Portugal akan menjalani Kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa akhir pekan ini.