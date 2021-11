Chef Seksi Ini Kini Fokus Urus Anak di Amerika, Tinggalkan Karir Cemerlang di Tanah Air

TRIBUN-MEDAN.com - Nama Farah Quinn tentu tak asing lagi di dunia hiburan Tanah Air.

Ia dikenal sejak membawakan sebuah program masak di salah satu stasiun TV nasional.

Acara itu pun melambungkan nama Farah Quinn di dunia hiburan.

Ia semakin jarang muncul dengan jargon 'This is it!' yang kerap diucapkan ketika masakannya telah jadi.

Wajahnya kerap mengisi berbagai program di TV hingga wajahnya tak lagi asing di layar kaca.

Namun belakangan Farah Quinn sudah jarang muncul.

Tak lagi muncul di layar kaca, Farah Quinn kini justru aktif di kanal Youtube pribadinya.

Chef berusia 40 tahun ini kerap membagikan berbagai resep masakan melalui kanal Youtube-nya.

Penampilannya pun tak banyak berubah.

Farah Quinn selalu tampil mempesona dengan kulit eksotisnya.