KLARIFIKASI Pembuat Video Unboxing Motor Balap Ducati yang Viral di Ajang World Superbike Mandalika

TRIBUN-MEDAN.COM - Ducati sudah tidak lagi mempermasalahkan peristiwa unboxing motor balap milik Michael Rinaldi yang akan dipergunakan di World Superbike Mandalika.

Pernyataan ini disampaikan akun tiwtter resmi Aruba.it Racing Ducati

The only thing we can to say is: "We can't wait to be in Indonesia"

Satu-satunya yang ingin kami sampaikan adalah: "Kami tidak sabar menunggu (balapan) di Indonesia"

Video itu sempat viral dan membuat dugaan adanya sabotase jelang kompetisi.

Apalagi World Superbike Mandalika adalah seri terakhir penentu juara dunia pada 20-21 November 2021.

Berbicara mengenai isu yang beredar, pihak Bea dan Cukai Mataram mengatakan bahwa pembukaan boks kargo yang berisi motor Ducati tersebut telah dilakukan menurut Undang-Undang dan dengan kehadiran personel Bea dan Cukai di lokasi.

Beberapa poin yang disampaikan langsung oleh pihak Humas Bea dan Cukai Mataram kepada Kompas.com adalah:

1. Pemeriksaan fisik atas barang impor dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan.

2. Dalam melakukan pemeriksaan fisik barang impor dan ekspor, pejabat Bea dan Cukai selalu didampingi/disaksikan oleh importir atau kuasa pemilik barang atau pihak lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.