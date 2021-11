Lama tak Muncul, Nicholas Saputra Beber Hobinya yang Dulu Ditertawakan, Kini Diikuti Banyak Orang. 

TRIBUN-MEDAN.com - Aktor Nicholas Saputra mengisahkan kehidupannya selama pandemi Covid-19.

Dia mengungkapnya saat mempromosikan film 'Paranoia' yang tayang di bioskop pada Kamis (11/11/2021) bersama Nirina Zubir yang tayang pada kanal YouTube herworld Indonesia, Rabu (10/11/2021).

Bagi Nicholas Saputra, tidak ada perubahan yang berarti secara pribadi.

Namun kebiasaannya dulu yang jadi bahan tertawaan orang kini diikut orang.

Baca juga: Potret Terbaru Model Cantik Maria Renata, Mantan Pacar Nicholas Saputra, Masih Single Usia 37 Tahun

Baca juga: Ingat Wanita Model Iklan Sabun Ini? Dulu Bikin Nicholas Saputra Jomblo, Begini Kabarnya Sekarang

Ketika pandemi melanda, banyak orang beralih jadi 'tukang tanaman', Nicho telah melakukannya sebelum pandemi berlangsung.

Malahan dulu Nicho kerap ditertawakan soal kegemarannya bertanaman.

"Di kantor gue dulu sering diketawain orang. Karena suka nyiram taneman sore-sore, banyak lah saksi-saksi di sini. 'Ini produser apa tukang taneman sih, setiap sore nyiramin taneman gitu'," cerita Nicholas Saputra .

"Trus sekarang semua orang (melakukan itu). See? It's healing you (Bagaimana? Menyembuhkan kamu 'kan?)," lanjutnya.

Namun soal olahraga pada saat pandemi, Nicholas Saputra memilih sepeda sebagai olahraga baru sama seperti yang lain.

Lagi-lagi pandeminya yang memaksanya Nicho untuk meninggalkan olahraga-olahraga yang selama ini digelutinya.