PENAMPAKAN Motor Custom Gaya Retro Milik Presiden Jokowi yang Digunakan Cicipi Sirkuit Mandalika

TRIBUN-MEDAN.COM - Motor custom dengan gaya balap retro milik Presiden Jokowi sudah berada di Mandalika sejak Kamis (11/11/2021).

Motor berwarna hijau ini nantinya akan dipergunakan Presiden Jokowi menjajal Sirkuit Mandalika yang akan digunakan untuk kali pertama dalam ajang internasional World Superbike (WSBK) .

Motor tersebut adalah Kawasaki tipe W175.

Coreng Nama Indonesia

Jelang World Superbike Mandalika, Indonesia menjadi perhatian dunia karena video unboxing motor balap Ducati.

Video itu diperbincangkan dugaan adanya sabotase jelang kompetisi.

Apalagi World Superbike Mandalika adalah seri terakhir penentu juara dunia pada 20-21 November 2021.

Meski begitu Ducati sudah tidak lagi mempermasalahkan peristiwa unboxing motor balap milik Michael Rinaldi.

Pernyataan ini disampaikan akun tiwtter resmi Aruba.it Racing Ducati

The only thing we can to say is: "We can't wait to be in Indonesia"