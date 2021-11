FITUR Terbaru WhatsApp - Status Last Seen bakal Bisa Disembunyikan dari Orang Tertentu

TRIBUN-MEDAN.com - WhatsApp diketahui tengah mengembangkan salah satu fitur populer, yakni "Last Seen" atau "Terakhir Dilihat".

Last seen sendiri merupakan fitur yang mampu menunjukkan kapan pengguna terakhir online.

Umumnya, informasi yang tertera pada status Last Seen ditunjukkan dalam keterangan waktu berupa hari, jam dan menit.

Pengguna juga bisa mematikan fitur Last Seen agar semua daftar kontak tidak dapat bisa melihat informasi kapan pengguna tersebut terakhir kali online seperti dilansir dari Kompas.com, Minggu (14/11/2021).

Belakangan, WhatsApp dikabarkan tengah mengerjakan fitur baru untuk Last Seen, yang nantinya akan memungkinkan status ini tak bisa dilihat oleh kontak tertentu saja, alih-alih semua orang.

Fitur baru itu berupa opsi "My contacts except.." yang bisa dipilih untuk menampilkan informasi Last Seen, Profile Photo, dan About dari pengguna.

Melalui opsi ini, pengguna bisa memilih untuk menyembunyikan profil dan aktivitas pengguna di WhatsApp dari orang tertentu saja yang ada di dalam daftar kontak.

Kehadiran opsi tersebut tentu terbilang praktis, mengingat sebelumnya informasi terakhir online, foto profil, dan kolom About hanya bisa diatur agar dapat dilihat oleh semua orang (Everyone), kontak pengguna (My Contacts), atau disembunyikan dari semua orang (Nobody) saja.

Last Seen WhatsApp (Kompas.com)

Dengan keberadaan opsi "My contacts except.." ini, nantinya pengguna bisa memilih secara lebih spesifik, soal siapa saja yang tidak bisa melihat status Last Seen.

WhatsApp sendiri kabarnya sedang mengerjakan fitur baru ini dalam beberapa bulan terakhir.

Fitur tersebut bahkan sudah digulirkan secara berkala untuk pengguna WhatsApp Beta versi 2.21.23.14, sebagaimana dihimpun KompasTekno dari WABetaInfo, Minggu (14/11/2021).

Kehadiran opsi "My contacts except.." pada WhatsApp versi Beta mengindikasikan bahwa fitur tersebut akan segera dirilis secara resmi dalam waktu dekat.

Apabila mengacu pada runutan waktu kehadiran fitur baru sebelum-sebelumnya, calon fitur anyar ini agaknya akan resmi dibagikan setidaknya dalam beberapa bulan ke depan. Kita tunggu saja.

(*/Tribun Medan)