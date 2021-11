JADWAL Liga Inggris: Liverpool vs Arsenal, Leicester vs Chelsea, M City vs Everton

TRIBUN-MEDAN.com - Liga Inggris sudah menyiapkan sejumlah laga menarik.

Pertandingan Liga Inggris di antaranya Liverpool vs Arsenal, Leicester vs Chelsea, M City vs Everton.

Leicester City yang akan menjamu Chelsea pada Sabtu 20 November 2021 pukul 19.30 WIB.

Tentu Chelsea datang dengan optimisme tinggi menyusul kabar pulihnya Lukaku dari cidera.

Kemudian Manchester United yang akan bertandang ke Watford pada pukul 22.00 WIB.

Di hari selanjutnya, yakni Minggu 21 November 2021 big match tersaji.

Adalah laga yang mempertemukan Liverpool vs Arsenal di Anfield pada pukul 00.30 WIB.

Laga Manchester City vs Everton di Etihad Stadium juga nampaknya patut disaksikan.

Selain daripada itu, menanti kiprah Conte menangani Hotspur saat menjamu Leeds juga asik untuk dinanti.