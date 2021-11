Putrinya Diteror dan Fisik Diejek, Ibu Larissa Chou Tak Terima, Sindir Soal Ini Skakmat Henny Rahman

TRIBUN-MEDAN.COM - Julie Tan tampaknya ikut naik pitam melihat putrinya, Larissa Chou diteror oleh istri baru Alvin Faiz, Henny Rahman.

Ibunda Larissa Chou pun lantas memberi balasan skakmat untuk Henny Rahman.

Seperti diketahui, Larissa Chou baru-baru ini mendapat teror SMS dari Henny Rahman.

Dalam pesan singkatnya, Henny Rahman membanding-bandingan fisik Larissa Chou dengan dirinya.

Dengan bangganya, Henny Rahman menyebut ia lebih cantik dibandingkan Larissa Chou.

Bahkan, Henny Rahman mengaku mertua dan keluarga Alvin Faiz pun menyebutnya lebih cantik.

"Semua keluarganya bilang aku jauh lebih cantik lebih natural lebih adem daripada kamu.

Jadi nggak ada alasan sama sekali buat cemburu sama kamu.

Aku cemburu sama Han So Hee karena bang Alvin lagi suka sama dia di drakor My Name," tulis Henny Rahman dalam SMS yang dicapture Larissa Chou.

Baca juga: Jadi Rahasia Cantik Artis Krisdayanti, Ternyata Istri Raul Lemos Pakai Olahan Sperma Ikan, Berguna?

Baca juga: Mengejutkan! Bayi Youtuber Terkenal Ini Baru Lahir Sudah Punya Gigi, Orangtua & Dokter Dibikin Syok

Baca juga: Habis Anies Baswedan, Kiky Saputri Tantang 2 Menteri Jokowi Ini Mau Diroasting, Andre Malah Melongo

Isi SMS Henny Rahman ke Larissa Chou (Instagram)

Melihat pesan singkat tersebut, Larissa Chou sempat mengucap istighfar.