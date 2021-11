Dibanderol Rp 190 Jutaan, Daihatsu All New Xenia Resmi Mengaspal di Medan

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Daihatsu All New Xenia resmi mengaspal di Sumatera Utara dengan launching di Atrium Plaza Medan Fair, Senin (15/11/2021).

Kepala Wilayah Astra Daihatsu Sumatera Edy Susanto mengungkapkan jika All New Xenia merupakan generasi ketiga platform berbasis DNGA (Daihatsu New Global Architecture), yakni platform terbaru Daihatsu yang dikembangkan dengan konsep kualitas tinggi dengan harga terjangkau, teknologi terkini, serta memperhatikan hingga ke detail terkecil seperti ukuran, berat, harga, dan waktu, untuk menghasilkan kendaraan yang lebih efisien.

"Berkapasitas tujuh penumpang, All New Xenia hadir dengan 2 pilihan mesin yaitu 1300 dan 1500cc," ungkap Edy.

Sejak 18 tahun kehadiran Xenia, All New Xenia tampil berbeda dengan konsep sporty dan dinamis jika dibandingkan dengan Xenia pendahulunya.

"Tampilan eksterior dari All New Xenia sudah sangat kekinian yang sudah dilengkapi kaca film 40 persen, kemudian dilengkapi dengan bumper terbaru yang sudah berbentuk Honey Comb Air Dam yang sudah terbentuk sarang lebah," ujar Tony Andreas selaku Kepala Cabang Daihatsu Sisingamangaraja.

Selain itu, untuk tampilan samping, All New Xenia juga sudah dilengkapi dengan Keyfree entry untuk 1500cc. Sementara itu, untuk tampilan belakang juga sudah dilengkapi Shark Fin antenna dan lampu belakang yang sudah LED.

Sementara itu, untuk tampilan interior juga tak kalah menarik dengan mengunggulkan monitor 7inch untuk tipe 1300cc.

"Nah untuk tipe All New Xenia yang belum juga ada di kendaraan sebelumnya kita ada satu fitur pada garis kedua yaitu sofa mode, jadi kursinya itu bisa dibuat sejajar 180 derajat. Jadi kalau kita duduk seperti duduk di sofa," tuturnya.

Dalam pilihan warna, All New Xenia hadir dengan banyak pilihan warna seperti Compagno Red (mulai varian 1.3R), Purplish Silver (mulai varian 1.3X), dan Greenish Gun (mulai varian 1.3X).

Sementara itu, warna yang tersedia untuk semua varian yakni Icy White, Black Metallic, Silver Metallic, dan Dark Grey Metallic.