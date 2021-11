Pengunjung Pakai Narkoba dan Langgar Aturan, Manajemen Heaven7 Club & KTV Segera Diperiksa Polisi

TRIBUN-MEDAN.COM,MEDAN - Polrestabes Medan bakal gilir dua manajemen lokasi hiburan malam yang melanggar aturan PPKM Level 2.

Adapun dua lokasi hiburan malam yang melanggar aturan itu Heaven7 Club & KTV di Jalan Abdullah Lubis dan The Shoot Pool di Jalan Pattimura.

Menurut Kasat Reskrim Polrestabes Medan, Kompol M Firdaus, pemanggilan manajemen akan dilakukan sesegera mungkin.

"Iya nanti akan dipanggil pemilik tempat hiburan. Ini lagi proses pemanggilan. Jadi nanti mintai keterangan kenapa mereka masih buka di atas pukul 21.00 WIB," kata Firdaus, Senin (15/11/2021).

Dia mengatakan, penyidik akan mendalami lebih lanjut soal kemungkinan adanya unsur kesengajaan manajemen yang melanggar aturan PPKM Level 2.

"Apakah ada unsur kesengajaan atau memang tidak tahu soal aturan itu," sambungnya.

Dalam penggerebekan yang dilakukan Sabtu (13/11/2021) tengah malam kemarin, pihaknya mengamankan 16 orang untuk dijadikan saksi.

Untuk di tempat hiburan The Shoot Pool, di Jalan Pattimura, ada 9 orang yang dibawa ke Polrestabes Medan.

Sementara dari tempat hiburan Heaven7 Club & KTV di Jalan Abdullah Lubis diamankan 7 orang.

"Jadi mereka kami mintai keterangan kenapa mau buka sampai melewati batas yang ditetapkan Walikota Medan," ujarnya.

"Kemarin itu hanya di The Shoot Pool dan Heaven Seven aja yang dilakukan razia. Kalau High Five enggak," sambungnya.(cr8/tribun-medan.com)