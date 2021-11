POLRESTABES Medan Segera Panggil Pemilik The Shoot Pool dan Heaven Seven, Ini Kata Kapolrestabes

RIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Polrestabes Medan segera memeriksa pemilik hiburan malam yang sempat dirazia pada Minggu (14/11/2021).

"Iya nanti akan dipanggil pemilik tempat hiburan. Ini lagi proses pemanggilan. Jadi nanti mintai keterangan kenapa mereka masih buka di atas pukul 21.00 WIB," kata Kapolrestabes Medan Kombes Pol Riko Sunarko melalui Kasat Reskrim Polrestabes Medan Kompol M. Firdaus, Senin (15/11/2021).

"Apakah ada unsur kesengajaan atau memang tidak tahu soal aturan itu," sambungnya.

Dia menjelaskan setelah razia itu pihaknya ada mengamankan 16 orang untuk dijadikan saksi.

Untuk di tempat hiburan The Shoot Pool, di Jalan Pattimura, ada 9 orang yang dibawa ke Polrestabes Medan.

Sementara dari tempat hiburan Heaven Seven, di Jalan Abdullah Lubis ada 7 orang.

"Jadi mereka kami mintai keterangan kenapa mau buka sampai melewati batas yang ditetapkan Walikota Medan," ujarnya.

"Kemarin itu hanya di The Shoot Pool dan Heaven Seven aja yang dilakukan razia. Kalau High Five engga," sambungnya.

Sebelumnya, dikabarkan Pemko Medan, TNI - Polri, dan Satpol PP melakukan operasi razia di beberapa tempat hiburan malam di Kota Medan, Minggu (14/11/2021).

"Hasilnya, untuk lokasi tempat hiburan di Jalan Abdullah Lubis, kita lakukan pemeriksaan di salah satu ruang karoke," ujar Waka Polrestabes Medan, AKBP Irsan Sinuhaji.