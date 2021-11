Nasib Nikah Bintang FTV, Artis Cantik Ini 10 Tahun Tak Disentuh Suami, Jadi Korban Body Shaming

TRIBUN-MEDAN.com - Sosok artis FTV Vicky Zainal saat ini tengah ramai diperbincangkan dan diberitakan oleh banyak media.

Hal itu dikarenakan Vicky Zainal mengungkap masalah rumah tangganya dengan Mulyawan Setyadi Poernomo.

Bahkan, Vicky Zainal pernah mengadukan suaminya, Muliawan Setyadi Poernomo ke Komnas Perlindungan Perempuan.

Fakta baru mendadak muncul dari Vicky Zainal.

Vicky Zainal dapat tekanan psikis dari suaminya, karena perbuatannya selama 10 tahun terakhir dalam pernikahan.

Vicky Zainal alami kekerasan rumah tangga, body shaming dari suami dan diselingkuhi selama berumah tangga. (Instagram @ vickyzainal24)

Vicky Zainal menuding Mulyawan Setyadi melakukan kekerasan verbal terhadap dirinya.

Dalam pengaduan tersebut, Vicky Zainal mengaku Vicky dapat penghinaan soal bentuk badan atau body shaming hingga Vicky diselingkuhi.

Melansir dari Gridhits.ID, Rabu (5/5/), Vicky Zainal buka suara soal perlakuan suaminya selama 10 tahun menikah.

Vicky dapat perlakuan kasar selama menikah yang kebanyakan secara verbal.

Muliawan Setyadi disebut sering bilang, "You look fat, I don't fuck you if you fat!" saat hendak berhubungan suami istri.