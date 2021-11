Pekan Ini Manajemen The Shoot Pool dan Heaven7 Club & KTV Diperiksa Polrestabes Medan

TRIBUN-MEDAN.COM,MEDAN - Pekan ini, manajemen lokasi hiburan malam The Shoot Pool dan Heaven7 Club & KTV akan diperiksa Polrestabes Medan, terkait pelanggaran protokol kesehatan (Prokes).

Rencananya, pemeriksaan akan berjalan Rabu dan Kamis pekan ini.

"Surat panggilannya sudah dikirim ke pemilik usaha. Kemungkinan hari Rabu atau Kamis (pemeriksaannya). Pastinya minggu ini," kata Kasat Reskrim Polrestabes Medan, Kompol M Firdaus, Selasa (16/11/2021).

Dia menjelaskan, setelah razia sebelumnya, pihaknya ada mengamankan 16 orang untuk dijadikan saksi.

Untuk tempat hiburan malam The Shoot Pool di Jalan Pattimura, ada 9 orang yang dibawa ke Polrestabes Medan.

Sementara dari tempat hiburan malam Heaven7 di Jalan Abdullah Lubis ada 7 orang.

"Jadi mereka kami mintai keterangan kenapa mau buka sampai melewati batas yang ditetapkan Wali Kota Medan," ujarnya.

"Kemarin itu hanya di The Shoot Pool dan Heaven Seven saja yang dilakukan razia. Kalau High Five enggak," sambungnya.

Dalam penggerebekan dan razia sebelumnya, dari 16 orang yang diamankan, 6 diantaranya positif menggunakan narkoba.

Keenam orang tersebut kemudian diserahkan Polrestabes Medan ke BNNP Sumut untuk jalani rehabilitasi.(cr8/tribun-medan.com)