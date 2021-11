Peringati Hari Pohon Sedunia, DAAI TV Lakukan Aksi Tanam Sejuta Pohon di Kota Medan

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Menjelang Hari Pohon Sedunia yang diperingati pada tanggal 21 November mendatang, DAAI TV menggelar aksi tanam sejuta pohon di Kota Medan dan sekitarnya. Ada 2959 bibit yang telah diserahkan ke berbagai pihak seperti FKUB Medan dan sekolah – sekolah di kota Medan. Salah satunya kepada Sekolah Putra Bangsa Berbudi, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang. Sebagai upaya pelestarian lingkungan, DAAI TV menyasar ke sekolah-sekolah dengan tujuan menanamkan sikap peduli lingkungan kepada anak didik sejak dini.

Ada 410 bibit yang diberikan kepada pihak sekolah (12/11). Chairuddin Kuslan selaku ketua Yayasan Putra Bangsa Berbudi menyampaikan, “Manfaatnya bagus sekali karena sekolah kita juga ada menanamkan cinta lingkungan dan menjaga alam semesta kepada anak-anak. Semoga semua sekolah juga dapat dididik seperti ini. ”

Penanaman secara seremonial dilakukan oleh siswa dan guru Sekolah Putra Bangsa Berbudi, relawan Tzu Chi Medan, influencer Kota Medan, Johan Chandra, serta kru DAAI TV Medan. Penanaman ini dilakukan bersama di pekarangan sekolah yang sering terdampak banjir.

Pemberian ratusan bibit ini juga bertujuan untuk mendukung daya serap tanah di lingkungan sekolah yang kerap mengalami banjir akibat luapan sungai Deli, yang mana lokasi sekolah berada tepat di pinggir sungai. Kegiatan ini didukung oleh Bank Mestika dan BPDASHL Wampu Sei Ular, yakni Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung sebagai penyedia bibit.

Penyerahan bibit pohon secara simbolis kepada pihak sekolah Putra Bangsa Berbudi Deli Tua. (Tribun Medan/HO)

Pada hari yang sama, DAAI TV melakukan aksi Aku Tanam Pohon di SOS Children’s Village yang berada di Jalan Seroja Raya No. 150, Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan. SOS Children’s Village Medan merupakan lembaga non pemerintah yang fokus pada pengasuhan anak-anak yang kehilangan orang tua. Kegiatan ini merupakan kolaborasi DAAI TV bersama FK PUSPA atau Forum Komunikasi Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Sumatera Utara, Bank Sampah New Normal, serta berbagai stakeholder lainnya yang memiliki kepedulian pada pelestarian lingkungan.

Ada 130 bibit pohon yang diberikan kepada SOS Children’s Village (12/11). Bibit pohon yang diberikan merupakan pohon buah seperti pohon rambutan, durian, mangga dan jambu. Teuku Muhammad Razali selaku Manager Family Strengthening Program dari SOS Chrildren’s Village Medan menyampaikan, “Bibit pohon ini akan ditanam di kawasan ini. Kemudian sebagian bibit akan dibagikan ke tiga komunitas mitra SOS Children’s Village yang ada di Kwala Bekala, Desa Tembung dan Desa Amplas. Harapannya setelah pohon ini tumbuh dan berbuah dapat memberikan pemasukan tambahan kepada keluarga di lingkungan setempat.”

Foto penanaman bibit pohon di pekarangan sekolah.

Staf dan jurnalis DAAI TV juga menjelaskan tentang eko enzim pada kegiatan ini. Cairan multi fungsi ini dapat digunakan sebagai pembersih rumah tangga. Kedua metode ini sama-sama menggunakan sampah organik seperti limbah sayur dan buah. Melalui kegiatan ini, DAAI TV ingin mengatakan kepada generasi muda bahwa aksi pelestarian lingkungan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Tony Honkley, Manajer Operasional DAAI TV Medan berharap aksi ‘Aku Tanam Pohon’ ini dapat memicu kepedulian seluruh lapisan masyarakat untuk bersama menjaga dan melestarikan lingkungan.