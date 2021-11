BNI Berdayakan UMKM melalui Program Expor

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - PT Bank Negara Indonesia semakin gencar untuk terus mengelaborasi segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Melalui BNI Expor, program pemberdayaan hingga pendampingan menembus pasar global untuk mencapai akselerasi pemulihan kinerja ekonomi nasional yang lebih baik.

Manager Trade & Cash BNI Wilayah 01 Medan, August Siregar memperkenalkan Xpora kepada pelaku UMKM di UMKM Toba Vaganza, Mal Centre Point Kota Medan.

"BNI Expor ini merupakan solusi baru dari BNI yang melayani UMKM dengan orientasi ekspor melalui 7 one stop shopping hyb di Medan, Jakarta, Solo, Denpasar, Surabaya, Makassar, dan digital portal Xpora terintegrasi, " ujarnya, Rabu (17/11/2021).

Hingga saat ini, Xpora sedang dipilotkan di 7 kota Indonesia, salah satunya Kota Medan yang berada di KCP Juanda.

August mengatakan, ada pun target dari sektor Xpora Medan yaitu mengekspor hasil bumi seperti kopi, pinang, karet, tepung tapioka.

Begitu pula sapu lidi, hasil laut seperti tuna, cumi dan kodok, dan berbagai macam produk makanan serta minuman hingga industri kayu.

Oleh karena itu, ia mengajak seluruh pelaku UMKM untuk mengekspor produknya melalui BNI Xpora.

"Karena Xpora memberikan diskon propisi dan tarif negosiasi LC ekspor, suku bunga yang sangat kompetitif. Begitu pun kolaborasi atau pelatihan UMKM, kemudahan proses kredit dan digitalisasi bisnisnya," ujarnya.

Ia juga menyampaikan Xpora yang merupakan tools dari one stop shopping solution BNI untuk UMKM yang mengembangkan bisnisnya menjadi go productive, go digital, dan go global.