Desain Lebih Gagah, New XPander dan New XPander Cross Kini Mengaspal di Medan, Berikut Harganya

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Mitsubishi New XPander dan New XPander Cross dari PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) menjadi keluaran terbaru sebagai New Generation Crossover MPV.

Dua keluaran terbaru ini sebelumnya juga sudah tampil ke publik di ajang GAIKINDO Indonesia International Motor Show 2021 setelah diluncurkan secara virtual pada 8 November lalu.

Baca juga: Jadi Korban Tabrak Lari, Seorang Pelajar Tewas Tergilas Truk di Jalan Jamin Ginting

Direktur Sales & Marketing Division PT MMKSI, Tetsuhiro Tsuchida mengungkapkan tampilan dari keluaran terbaru ini menjadi lebih gagah dengan teknologi mesin yang canggih.

"Model ini adalah sebuah game changer. Sekarang, model ini hadir lebih gagah dan lebih mewah yang siap menjadi partner Anda dalam menghadapi petualangan hidup. Semua keunggulan tersebut tentunya ingin kami bagikan kepada konsumen kami di berbagai kota di Indonesia.

Untuk mengakomodir hal tersebut, kami menghadirkan kegiatan berskala lokal dan berharap konsumen dapat merasakan impresi positif dari produk kami secara langsung," ungkap Tetsuhiro secara virtual, Rabu (17/11/2021).

Hal serupa juga diungkapkan Business Manager PT.Sardana Indah Berlian Motor, Trisna Juwana yang mengatakan jika New XPander optimis akan mudah mendapatkan perhatian masyarakat jika dilihat dari sebelumnya yang meraih banyak penghargaan.

"XPander ini sudah banyak mendapat penghargaan, ini menunjukkan mobil ini diterima dengan baik di hati konsumen. Kemudian juga dapat dilihat dari market share di Sumut yang mencapai 35 persen dengan volume market yang sangat meningkat. Dealer yakin Mitsubishi dapat terus berinovasi memenuhi kebutuhan konsumen," ujar Trisna.

Baca juga: Jadi Korban Tabrak Lari, Seorang Pelajar Tewas Tergilas Truk di Jalan Jamin Ginting

Berbeda dengan pendahulunya, New XPander hadir dengan desain baru pada sisi eksterior dengan desain “Dynamic Shield” khas Mitsubishi Motors telah mendapatkan penyegaran sehingga tampil lebih gagah, modern dan mewah, yang meningkatkan karakteristik SUV yang lebih aktif.

Pembaruan eksterior ini dapat dilihat dari New Front Bumper Design, New T-Shape Headlight With LED, New Rear Design, New T-Shape LED Tail Light, Side Sill Garnish, Electric Switch Tail Gate Door Handle, New 17” Two Tone Alloy Wheel.

"Untuk keselamatan berkendara sudah ada konsep T Shape Tail Light dan sudah sudah menggunakan teknologi LED. Jadi mobil ini sangat mudah digunakan jadi bisa diidentifikasi untuk pengendara lainnya," jelas Brand Ambassador Mitsubishi, Rifat Sungkar.