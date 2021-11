Khawatir Lihat Kondisi Suaminya yang Sakit Hepatitis C, Artis Cantik Ini Rela Pantau Setiap Menit

TRIBUN-MEDAN.COM - Artis Cantik Richa Novisha istri aktor Gary Iskak, mengaku khawatir melihat kondisi suaminya yang sempat menurun.

Apalagi Gary Iskak sempat dilarikan ke rumah sakit.

Sebab, Gary Iskak kala itu kondisinya belum stabil.

Aktor keturunan Belanda itu sempat mendapatkan perawatan intensif akibat menderita Penyakit Hepatitis C.

Namun saat ini kondisinya berangsur membaik dan telah diperbolehkan pulang ke rumah.

Sebagai istri, Richa Novisha senantiasa selalu mengecek kondisi suaminya itu setiap menit untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

"Iya pas abis drop itu pasca pulang dari rumah sakit pemulihan di rumah masih up and down itu tiap menit harus dipantau dengan makanannya bener-benar,"

"protektif banget deh waktu itu," kata Richa Novisha saat ditemui dikawasan Mampang, Jakarta Selatan, Selasa (16/11/2021).

Gary Iskak terbaring lemah di rumah sakit (Instagram Story @richaiskak dan @markonengjtown)

Gary Iskak harus menjalani penyembuhan secara ketat, namun seiring berjalannya waktu, pemeran film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini itu telah membiasakan untuk hidup sehat saat ini.

"Gak boleh ini, gak boleh itu."