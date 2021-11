Rasa Canggung Gisel Ultahnya ke-31 Tahun Dirayakan, Pacar Wijin: Ngerasa Disayang Banget

TRIBUN-MEDAN.com - Rasa canggung penyanyi Gisella Anastasia saat ulang tahunnya ke-31 dirayakan.

Janda Gading Marten ini ternyata sudah berkepala tiga lebih satu tahun pada Selasa (16/22/2021).

Ibu dari Gempita ini pun mengucap syukur pada Tuhan yang telah memberikannya kesempatan hidup untuk menghabiskan waktu dengan keluarga.

"Grateful for another year in my life. Buat kesempatan hidup dan berjuang di dunia ini."

"Buat kesempatan bisa bersama keluarga dan banyak bonus kebahagiaan lain dlm hidup."

"Semua ini aku bisa alami hanya karna kebaikan Tuhan dlm hidup aku," kata Gisel.

Video Gisel terbaru goyang tiktok (Kolase TikTok)

Di momen pertambahan usianya, Gisel tak menggelar perayaan khusus.

Ia justru mendapatkan kejutan ulang tahun dari para sabahatnya tepat pukul 00.00 WIB.

Tampak di momen itu para sahabat memberikan Gisel kue ulang tahun dan balon berbentuk angka 31.

"Bersyukur jg buat mereka para sahabat yg masih mau dateng jm 12 bak jaman SMA buat ngucapin selama dan mendoakan. Padahal ga pada deket jg rumahnya," ucap Gisel.