Awi Coffee –Miraku Co,Ltd Teken MoU Bisnis Kopi, Kenalkan Produk Indonesia di Jepang

Penandatangan MoU Awi Coffee dan Miraku Co, Ltd di Tokyo, Rabu (17/11/2021)

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Darwin Jasmin atau kerap disapa Ko Awi seorang pemilik Awi Coffee resmi melakukan penandatangan MoU antara PT Dua Harimau Sumatera dengan Miraku Co, Ltd di event SCAJ 2021 Tokyo, pada Rabu (17/11/2021) kemarin.

Membawa dan mengenalkan Awi Coffee secara luas hingga ke Jepang merupakan satu dari bagian mimpi saat Ko Awi mendirikan PT Dua Harimau Sumatera.

"Hari ini sangat spesial bahkan sampai saya tidak bisa tidur semalam memikirkan langkah-langkah ke depan, mimpi mengenalkan kopi Indonesia dan Awi Coffee secara luas di Jepang akan terealisasi segera," tulis Ko Awi di halaman instagram @awicoffee.

Ada pun penandatangan dilakukan secara virtual karena pandemi Covid-19 masih melanda, Awi Coffee tanda tangan di Binjai kota tercinta sementara Miraku Co, Ltd tanda tangan di Tokyo.

Ko Awi menyampaikan, berawal dari Miraku Co, Ltd mencari ITPC Osaka yang merupakan badan dari pemerintah Indonesia bertujuan memperkenalkan produk Indonesia.

"Karena kita sudah beberapa kali melakukan pameran di event Specialty Coffee Association of Japan di tahun 2018 dan 2019, maka direkomendasikan lah Awi Coffee, selama proses pencarian kopi, Miraku Co, Ltd menginginkan kopi yang bagus dan terbaik, " tuturnya kepada Tribun Medan, Kamis (18/11/2021).

"Dari hal itu, Awi Coffee mengirimkan kopi dari Awi Coffee dan kopi tersebut cocok dan sesuai dengan keinginan Miraku Co, Ltd, " sambungnya.

Lanjutnya, sehingga ketika pegelaran event SCAJ Japan pada Rabu (17/11), dilangsungkanlah penandatangan MoU yang berisikan bahwa Awi Coffee akan memperkenalkan kopi Indonesia ke seluruh Jepang.

Pada saat yang sama, Ko Awi juga menurutkan bahwa profit yang didapatkan akan dikembalikan lagi kepada petani atau daerah dimana kopi ditanam untuk pengembangan daerah tersebut. Tidak harus ke petani, tetapi untuk sosial yang ada di sana.

"Niat kami adalah mendistribusikan kopi Indonesia ke seluruh pelosok Jepang serta ada niat memberikan kembali kepada petani serta kebutuhan lain di daerah kopi-kopi ini berasal, " imbuh Ko Awi.

Lanjutnya memperkenalkan, Miraku Co, Ltd merupakan perusahaan trading yang baru saja memulai bisnis kopi.

"Jadi kalau dari kita lihat, ini akan menjadi satu pintu bagi kami untuk masuk ke pasar Jepang. Dua poin penting yaitu pertama akan memperkenalkan kopi Indonesia ke Jepang tetapi kopi yang originnya bisa dipertanggungjawabkan dan di Indonesia akan bertindak sebagai quality control, " terangnya.

"Jadi kopi yang mereka mau dikirim ke kita dahulu dan kita akan cek di Indonesia, apabila bagus kita rekomendasi ke dia, " katanya.

Awi mengatakan, ini adalah sebuah pintu kecil yang sudah terbuka untuk peluang yang sangat besar di depan.

"Aku punya satu quote yang sangat bagus untuk mewakili ini dari Richard Branson yaitu Jika kamu mendapatkan peluang yang sangat bagus, dan kamu tidak tahu bagaimana melakukannya, bilang iya. Lalu belajar melakukannya, " tutupnya.