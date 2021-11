Inovasi Google Meet, Bisa Tampung hingga 500 Peserta | Berikut Cara Merekam Meeting di Google Meet

TRIBUN-MEDAN.com - Aplikasi Google Meet melakukan inovasi untuk melayani pertemuan-pertemuan virtual. Secara resmi aplikasi video conferencing ini bisa menampung hingga 500 peserta.

Pelayanan ini sudah bisa dinikmati beberapah hari ke depan.

Berdasarkan keterangan yang tertera di blog Google, pembaruan ini digulirkan mulai 16 November.

Meski demikian, tidak semua pengguna Google Meet bisa mendapatkan fitur baru yang ditawarkan oleh Google ini.

Pengguna yang dapat menikmati layanan terbaru

Secara terperinci, Google menyebut bahwa peningkatan kapasitas di Google Meet hanya akan berlaku bagi pengguna paket layanan Google Workspace Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, dan Education Plus.

Adapun pengguna Business Starter, Frontline, Education Fundamentals, Education Standard, dan G Suite Basic masih dibatasi hanya bisa menampung 100 peserta meeting.

Sedikit berbeda, pengguna layanan Business Standard, Enterprise Essentials, Essentials, G Suite Business, dan Nonprofits bisa mengadakan meeting dengan kapasitas peserta yang sedikit lebih besar, yakni hingga 150 pengguna.

Sementara itu, pelanggan yang mengambil paket Teaching and Learning Upgrade berhak mendapat benefit sehingga mampu mengadakan meeting dengan jumlah peserta mencapai 250 orang.

"Dengan meningkatkan ukuran meeting, kami berharap Anda akan lebih mudah untuk terhubung dan berkolaborasi dengan kolega, klien, dan pelanggan," tulis Google sebagaimana dihimpun KompasTekno dari Blog Google, Kamis (18/11/2021).