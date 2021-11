Kini Sudah Bahagia, Jessica Iskandar Mendadak Gertak Ludwig Waldburg, Tulis Pesan Menohok ke Mantan. 

TRIBUN-MEDAN.com - Siapa yang masih ingat dengan Ludwig Franz Willibald Maria Joseph Leonard atau Ludwig Waldburg?

Sosok pangeran Jerman itu pernah mengisi hati Jessica Iskandar hingga muncul El Barack.

Sayangnya, hubungan keduanya harus kandas karena tidak direstui pihak kerajaan Jerman.

Namun kini setelah Jedar bahagia, ternyata Ludwig masih saja menghantuinya.

Bak petir di siang bolong, Jedar menggertak Ludwig gegara sebuah insiden.

Kenapa ya?

Unggahan terbaru Jessica Iskandar di Instastory-nya membuat publik terkejut.

Bagaimana tidak, Jessica yang kerap ceria menunjukkan aktivitas sehari-harinya tiba-tiba menulis pesan yang tampak seperti ungkapan kemarahan.

Dengan latar belakang hitam dan menggunakan bahasa Inggris, Jessica Iskandar meminta seseorang untuk menjauh dari kehidupannya.

"Dear you, who are far away and never existed, Door is closed and dont dare to open. We are closed (Untukmu, yang berada sangat jauh dan tak pernah ada. Pintu sudah ditutup dan jangan berani-beraninya untuk membuka. Kami telah tutup)," tulis Jessica Iskandar, Rabu (12/6).