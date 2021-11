Bacaan Surat Al Maidah 101-120 Arab Latin dan Artinya, Terdapat Kisah Nabi Isa Anak Maryam

TRIBUN-MEDAN.com - Berikut bacaan surat Al-Maidah ayat 101-120, lengkap dengan tulisan arab, latin, serta terjemahannya.

Al-Maidah memiliki arti Jamuan atau Hidangan, dan merupakan surat ke-5 dalam Alquran.

Surat Al-Maidah terdiri dari 120 ayat.

Terdapat beberapa ayat dari Al-Maidah yang turun di kota Mekkah, yaitu saat Nabi Muhammad sedang melaksanakan Haji Wada'.

Meskipun begitu, Al-Maidah tetap termasuk golongan Surat Madaniyah.

Hal tersebut dikarenakan, seluruh surat yang diturunkan setelah hijrah, termasuk surat Madaniyah.

Surat Al-Maidah Ayat 101-120

Dilansir quran.kemenag.go.id, berikut bacaan surat Al-Maidah ayat 101-120, lengkap dengan tulisan arab, latin dan terjemahannya:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَسْـَٔلُوْا عَنْ اَشْيَاۤءَ اِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ۚوَاِنْ تَسْـَٔلُوْا عَنْهَا حِيْنَ يُنَزَّلُ الْقُرْاٰنُ تُبْدَ لَكُمْ ۗعَفَا اللّٰهُ عَنْهَا ۗوَاللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ - ١٠١

101. yā ayyuhallażīna āmanụ lā tas`alụ 'an asy-yā`a in tubda lakum tasu`kum, wa in tas`alụ 'an-hā ḥīna yunazzalul-qur`ānu tubda lakum, 'afallāhu 'an-hā, wallāhu gafụrun ḥalīm