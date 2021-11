Berbahaya untuk Kesehatan, Sebaiknya Jangan Tidur di Kasur Tanpa Seprai

TRIBUN-MEDAN.com - Entah karena malas atau merasa ribet, ada orang-orang yang suka tidur di kasur yang tidak dilapisi seprai.

Padahal, kasur yang tidak dilapisi seprai dapat berisiko buruk bagi kesehatan, khususnya kulit.

Dilansir dari Sleeperholic, Jumat (19/11/2021), tidur di atas kasur yang tidak dilapisi seprai disebut sebagai perilaku buruk.

Hal ini karena hampir semua orang berkeringat saat tidur dan seprai melindungi kasur agar tidak bersentuhan dengan keringat serta terkena kotoran, tungau debu, dan sel kulit mati.

Belum lagi, kasur juga memiliki bau tidak sedap. Hal ini pada akhirnya menyebabkan beberapa masalah kesehatan.

Untuk lebih lengkapnya, berikut ini beberapa alasan sebaiknya jangan tidur di kasur tanpa seprai.

Bakteri dan tungau debu tumbuh subur di kasur tanpa seprai

Semua orang umumnya berkeringat saat tidur. Untuk itu, kasur perlu menggunakan seprai saat tidur. Jika tidak dilapisi dengan seprai, keringat akan masuk ke kasur.

Keringat yang menyerap ke kasur bisa membuat kasur menjadi tempat subur bagi bakteri, tungau debu, dan alergen untuk berkembang biak. Tentu Anda tidak ingin tidur di kasur yang berisi jutaan bakteri dan kotoran tungau debu.

Bau dari kasur bisa membuat sulit tidur

Berbaring di kasur tanpa seprai dapat membiakkan jutaan bakteri yang tidak terlihat mata. Namun, kombinasi bakteri dan jutaan tungau debu dapat menghasilkan bau busuk yang bisa membuat sulit tidur.

The New York State Departement of Health (Departemen Kesehatan New York) melaporkan bahwa paparan bau pada kasur dapat menyebabkan mual, pusing, batuk, dan berbagai masalah pernapasan.