Harga Resmi All New Honda BR-V, Siap Lakukan Pengiriman di januari 2022

All New Honda BR-V hadir dipamerkan di Atrium Sun Plaza Medan, Kota Medan, 21–24 Oktober 2021.

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN- PT Honda Prospect Motor (HPM) secara resmi mengumumkan harga All New Honda BR-V di Indonesia kepada publik pada Kamis, 11 November 2021 di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show 2021.

Generasi kedua dari model 7-Seater LSUV Honda, Honda BR-V, ditawarkan dalam 5 varian dengan harga mulai dari Rp 275,9 Juta.

Selengkapnya, harga untuk setiap varian Honda BR-V untuk area Medan adalah sebagai berikut:

All New Honda BR-V S MT Rp 277,4 Juta

All New Honda BR-V E MT Rp 291,4 Juta

All New Honda BR-V E CVT Rp 301,4 Juta

All New Honda BR-V Prestige CVT Rp 323,4 Juta

All New Honda BR-V Prestige CVT with Honda SENSINGTM Rp 341,4 Juta

Menjadi salah satu display Honda di GIIAS 2021, untuk pertama kalinya konsumen dapat memesan All New Honda BR-V dengan harga resmi.

Sebelumnya pemesanan telah dibuka sejak world premiere pada tanggal 21 September 2021 lalu.