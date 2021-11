Holywings Tampil Di New York City, Hotman Paris : Holywings Indonesia Mulai Go Internasional

Pengacara kondang Hotman Paris, melalui akun instagramnya @hotmanparisofficial mengatakan Holywings Indonesia tampil di New York City.

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Pengacara kondang Hotman Paris, melalui akun instagramnya @hotmanparisofficial mengatakan Holywings Indonesia tampil di New York City.

Amatan Tribun Medan, tertera Hotman menuliskan, "Holywings tampil di News York City (Gedung Thomson Reuters, Times Square) tampil di gedung tertinggi di kota terheboh di dunia."

"Photo para pemilik Holywings tampil di gedung tertinggi di New York City (ada muka Batak juga) dan photo para artis Holywings. Holywings Indonesia mulai go internasional."

Terlihat pula foto Hotman Paris, Nikita Mirzani serta lainnya seperti Niko Junius, Dede Holy, Chef Holy, dan MR Holy.

Ada Hotman juga memposting peresmian Holywings kedua di kota Medan, Jalan Merak Jingga. Tampak Hotman memotong tumpeng bersama dengan pohak Holywings Indonesia.

"Saya melihat ada mimpi tapi mimpi ini bisa menjadi kenyataan. Yaitu bakal buka yang seperti ini (Holywings) di Singapore, Thailand, Las Vegas. Why Not?"

"Why not? yang seperti ini belum ada di Las Vegas, Thailand, Singapore. Saya sudah berkeliling dimana - mana. Jadi one day, manager yang di sini bisa - bisa anda ditranfer menjadi manager di Las Vegas," ujarnya yang kemudian disambut dengan tepuk tangan.

Tepat pada Minggu (14/11/2021) Holywings kedua ini pun dibuka. Amatan Tribun Medan, acara launching tempat hiburan tersebut berjalan dengan lancar.

Setiap pengunjung ke lokasi harus menunjukkan akun peduli lindungi yang menandakan telah menjalani vaksinasi Covid-19.

Selain itu, kegiatan yang ada di lokasi juga mematuhi protokol kesehatan serta jam operasional berdasarkan aturan PPKM level 2 Kota Medan.

Misalnya kuota pengunjung yang dibatasi 50 persen dari daya tampung gedung dan jam operasional yang tidak lewat dari pukul 21.00 WIB.

