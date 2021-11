Terlalu Dimanjakan Sang Ibu, Artis Cantik Ini Mengaku Baru Belajar Masak Saat Umur 40 Tahun

TRIBUN-MEDAN.com - Artis cantik Indah Kalalo mengaku baru belajar memasak saat berusia 40 tahun.

Selama hidupnya Indah mengaku terlalu dimanjakan sang ibu.

Hal ini terungkap dalam tayang Rumpi di kanal YouTube TRANS TV Official.

Indah Kalalo dan Ibrahim Justin Werner (Instagram/indahkalalo)

Saat itu Feni Rose memberikan pertanyaan fitnah atau fakta.

"Kamu dimanja banget sama mama kamu sampai gak boleh masuk dapur, fitnah atau fakta?," tanya Feni.

Indah pun membenarkan pernyataan tersebut.

Baca juga: Akui Telah Menyesal, Artis Cantik Ini Rela Menahan Sakit Hapus Semua Tato Demi Anak

"Iya benar banget, ini baru belajar masak di umur 40 tahun," ujarnya.

Padahal Feni mengatakan Indah memiliki dapur yang sangat luas di Bali.

Seperti yang diketahui, Indah kini sudah pindah ke Bali sejak menikah dengan seorang bule asal negeri kangguru Australia.

Menetap di Bali, Indah Kalalo memang makin jarang disorot oleh media.

Baru-baru ini Indah pun berbagi tips langgeng dan jauh dari ancaman pelakor.

"Kita harus baik budi dan tidak sombong sama suami ya kan.

Suami harus diurus, disayang-sayang.

Baca juga: Selebgram Terkenal Ini Dulu Sempat Bikin Heboh Ngaku Istri Artis Iqbaal Ramadhan, Begini Kabarnya

Romance nya tuh harus tetap dijaga walaupun udah berapa tahun pernikahan," ujarnya dikutip dari kanal YouTube TRANS TV Official, Rabu (17/7/2021).

Indah pun memberikan contoh agar hubungan romansa dengan sang suami terus berjalan.

"Contohnya ajak weekend get away without the kids. Nginap di pegunungan, atau kasih kejutan kecil," katanya.

Indah Kalalo (IST)

Meski begitu, ia tak menampik rumah tangganya juga menghadapi tantangan misalnya di tahun ke-7 pernikahannya.

"Cobaannya kurang komunikasi, salah paham, sensi-sensian," katanya.



Ia mengatakan untuk menyelesaikan itu ia menyediakan banyak waktu berdua dengan suami.

Baca juga: Dulu Dituduh Buat Suami Bangkrut, Kini Artis Cantik Ini Hidup Kaya Raya, Dapur Mewahnya Disorot

"Karena kayak sekarang aku kan sama anak-anak terus kan karena anak-anak ku dekatan dan masih kecil semua," katanya.



Dikatakan Indah hingga saat ini ia dan suami tak hanya tidur berdua.



"Kita sekarang masih tidur berlima (dengan anak)," katanya.

Indah Kalalo saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Kamis (27/10/2016). (Tribunnews.com/Apfia Tioconny Billy)

Sehingga ia selalu menyediakan waktu berdua dengan suami seperti menghabiskan akhir pekan bersama.



"Kalau ada anak-anak kan enggak bisa ngobrol, jadi kesal dibawa tidur, jadinya enggak kelar-kelar masalahnya," pungkasnya.

Rayakan 10 Tahun Pernikahan

Rumah tangganya dengan pria bernama Ibrahim Justin Werner itu pun jauh dari kabar miring.

Indah dan Justin pun sudah dikaruniai tiga orang anak.

Hubungan Indah dan suami pun langgeng bahkan keduanya baru saja merayakan ulang tahun pernikahan ke 10.

Baca juga: Indah Kalalo Rayakan Ulang Tahun Pernikahan yang ke-9, Begini Unggahan Romantisnya untuk Suami

Ia pun menulis pesan cinta untuk Justin.

Dalam momen ulang tahun pernikahannya kala itu, Indah kembali mengunggah momen saat ia mengenakan pakaian pengantin yang bernuansa adat Jawa.

"Selamat ulang tahun pernikahan cintaku... 10 tahun sejak upacara pernikahan adat Jawa kita, rasanya masih seperti kemarin.

Indah Kalalo dan Ibrahim Justin Werner (Instagram @indahkalalo)

Kami melewati 1 dekade, aku mencintaimu ... aku berharap kita bisa hidup bersama sampai kita berubah menjadi nenek dan kakek dan melihat anak @ayannabyrontigerlily ...

Aku mencintaimu sampai akhir waktu," tulisnya. (sep/tribun-medan.com)