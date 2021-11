Tersangka Korupsi Pupuk Curah Rp 7,2 Miliar Dijebloskan ke Rutan Tanjung Gusta Medan

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi Pupuk Curah pada PT BGR (Persero) Cabang Medan SS dijebloskan ke rumah tahanan (Rutan) Tanjung Gusta Medan.

Kasi Penkum Kejati Sumut, Yos A Tarigan mengatakan Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut), telah melakukan pelimpahan berkas tersangka SS dugaan tindak pidana korupsi pada PT BGR Cabang Medan dalam pelaksanaan kerjasama jasa pembongkaran pupuk curah milik PT Pupuk Kalimantan Timur di Medan.

Dikatakan Yos. dengan diserahkannya berkas perkara tersangka SS dari Tim JPU dari Kejari Medan dan Kejati Sumut ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan, berarti persidangan terhadap tersangka segera dijadwalkan.

"Pupuk tersebut berasal dari Kapal Pengangkutan, Pengantongan dan Pemuatan yang disimpan di gudang penyimpanan pada periode 2016 sampai 2018," kata Yos, Jumat (19/11/2021).

Lebih lanjut, Yos A Tarigan menyampaikan bahwa modus yang dilakukan tersangka, adalah pada saat pembongkaran dan pengemasan ulang pupuk.

"Kemudian, berdasarkan stock opname yang dilakukan PT BGR dengan PT Pupuk Kaltim, diketahui adanya pupuk yang hilang dan susut dengan kerugian negara berdasarkan perhitungan Akuntan Publik mencapai Rp 7.280.359.129," ucapnya.

Selain itu, katanya dalam kasus dugaan korupsi ini, ada juga DPO atas nama SL sebagai Pjs General Manager PT BGR cabang utama Medan, bersama-sama dengan SS selaku Kepala Bagian Pergudangan, CMS dan Jasa lainnya pada PT BGR.

Para tersangka kemudian dikenakan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

"Tersangka saat ini dititipkan di rumah tahanan (Rutan) Tanjung Gusta Medan," pungkas Yos.

Diketahui sebelumnya, tersangka SS sempat masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak Oktober 2020 dan berhasil diamankan Tim Intel Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara pada September 2021 lalu.

(cr21/tribun-medan.com)