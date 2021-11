PT PGAS Solution Buka Lowongan Kerja untuk Posisi Traceability Officer, Minimal Lulusan S1 Teknik

TRIBUN-MEDAN.com - PT PGAS Solution membuka lowongan kerja untuk posisi traceability officer.

Bagi Anda yang berminat mencoba lowongan kerja BUMN ini bisa langsung mengirim surat lamaran ke laman https://linktr.ee/solutionation.

Adapun kualifikasi yang dibutuhkan untuk lowongan kerja ini adalah lulusan S1 Teknik. Pendaftaran lowongan kerja BUMN ini dibuka mulai 18 sampai 25 November 2021.

"Who wants to be part of Solutionation? Seneng banget minsol mau kasih kabar baik nih, kali ini PGAS Solution hadir kembali dengan lowongan baru loh! Untuk teman-teman #talentready atau yang sedang #opentowork atau sedang mencari pekerjaan baru, berikut posisi yang kami butuhkan saat ini untuk formasi project based," tulis akun Instagram @pgn_solution yang dikutip Kompas.com pada Jumat (19/11/2021).

Berikut kualifikasi yang dibutuhkan untuk lowongan kerja traceability officer di PT PGAS Solution yang dikutip dari akun Instagram resminya:

Kualifikasi Lowongan Kerja PGAS Solution

Pendidikan minimal S1 Teknik

Memiliki kemampuan untuk bekerja menggunakan AutoCAD dan Ms Office

Memiliki Kemampuan untuk memeriksa kesesuaian material yang digunakan dengan gambar kerja

Diutamakan memiliki pengalaman pada bidang yang sama minimal 1 tahun.

Lingkup Pekerjaan

Inspeksi kualitas material/ barang Penyusunan spesifikasi teknis untuk konstruksi Pengawasan dan pengujian mutu dalam tahapan konstruksi jaringan pipa dan fasilitas Penyusunan traceability berikut dokumentasi pendukung terkait pembangunn jaringan pipa dan fasilitas Ketersediaan laporan berkala terkait pelaksanaan QA/QC.

Cara Kirim Lamaran Lowongan Kerja PT PGAS Solution

Kunjungi laman https://linktr.ee/solutionation

Pilih menu "Kirim Lamaran"

Pilih menu "Apply Now"

Isi nama lengkap Anda

Isi alamat email aktif Anda

Pilih pendidikan terakhir

Pilih status calon pekerja

Isi perusahaan terakhir bekerja

Masukan link LinkedIn

Upload resume/CV Anda

Masukan nomor handphone

Isi jenis kelamin

Isi nama universitas/sekolah

Isi pengalaman kerja (dalam tahun)

Isi posisi yang diinginkan

Masukan link portofolio

Terakhir, klik "Apply" yang berada di pojok kanan bawah.

(*/tribun-medan.com)