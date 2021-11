Disaksikan Sang Ibu, Gracia Indri Resmi Menikah dengan Sang Kekasih di Belanda

TRIBUN-MEDAN.com - Artis Gracia Indri akhirnya resmi menikah dengan sang kekasih.

Pernikahan pasangan ini diselenggarakan di Belanda.

Disaksikan sang ibu, Gracia menggelar acara pernikahannya, Sabtu (20/11/2021).

Ibunda Gracia Indri hadir di pernikahan sang putri di Belanda. (Instagram @reyzacarlos)

Dibagikan MUA kenamaan, Reyza Carlos, nampak ibunda Gracia Indri berfoto dengan sang putri.

Ia terlihat berada di tengah antara Gracia Indri dengan Jeffrey setelah dinyatakan sah menikah.

Gracia tampak anggun menggenakan gaun pengantin berwarna putih.

Sebelum menggelar pernikahan, Gracia sempat meminta doa untuk para pengikutnya di Instagram.

"Get Ready for my BIG DAY TODAY



Doakan semuanya lancar ya teman2 hari ini," tulisnya.

Sebelum acara pernikahan, Gracia Indri sempat membagikan persiapannya dan meminta doa untuk kelancaran. (Instagram @graciaz14)

Usai resmi menikah, Gracia pun menerima ucapan selamat dari rekannya di dunia hiburan Tanah Air.

Ucapan selamat itu pun Gracia unggah di Instagram Story nya.