Tingkatkan Penjualan melalui BRI Shops Master Class, Wujudkan Mimpi Merchant

TRIBUN–MEDAN.com, MEDAN - BRI bekerjasama dengan Facebook dan Halosis untuk mewujudkan mimpi seluruh mitra merchant BRI dalam bertransformasi di dunia digital dengan tajuk BRI Shops Master Class 2021.

Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas penjualan para pelaku bisnis yang masih berjualan secara offline. Dengan melakukan transisi model bisnis secara online dengan hasil yang lebih menjanjikan dengan penjualan optimal melalui website.

Tercatat sebanyak 2.818 pemilik bisnis ikut meramaikan acara BRI Shops Master Class melalui Zoom serta Live Streaming IG & Youtube. Dengan menggandeng artis Ussy Sulistiawaty sebagai bintang tamu yang semakin menambah kemeriahan acara.

Acara Workshop onsite ini memiliki tujuan agar para pemilik usaha offline dapat meningkatkan penjualannya melalui website dan media sosial.

Selain itu, kegiatan ini juga dapat membangun koneksi sesama Mitra Merchant BRI dan merchant yang dapat berkonsultasi one on one dengan tim Halosis. Konsultasi tersebut dianataranya mengenai kendala atau pun tips dalam pengembangan usaha online serta dapat melihat langsung proses setup akun yang memenuhi kriteria untuk dihubungkan dengan Shops.

“Acara BRI Shop Master Class ini juga merupakan bentuk komitmen BRI dalam berkontribusi aktif dalam kemajuan bisnis Merchant, " ungkap Direktur Bisnis Konsumer BRI, Handayani.

Ia menambahkan, keuntungan yang didapat tidak hanya itu, karena juga ada paket solusi jualan online senilai sampai dengan Rp 6 juta per bulan (merchant premium).

Sebagai wujud nyata BRI untuk memotivasi Merchant Go Digital, BRI juga memberikan hadiah langsung serta doorprize bagi peserta yang beruntung.

“BRI Shops Master Class merupakan bentuk wujud nyata kerjasama antara BRI Halosis dan Facebook, dalam mendukung perubahan yang lebih baik pada model bisnis usaha serta memperluas relasi bagi para pemilik bisnis,” tutupnya.