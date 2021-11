VIDEO Pembalap Ducati Michael Rinaldi Apresiasi Sirkuit Mandalika padahal Motornya Di-unboxing

TRIBUN-MEDAN.COM - Hujan badai mengguyur Sirkuit Mandalika beberapa menit sebelum WSBK dimulai, Sabtu (20/11/2021).

Para rider dan kru yang bersiap di trek harus lari tunggang-langgang kembali ke paddock.

Balapan pun terpaksa ditunda pukul 11.00 Wita, Minggu (21/11/2021).

Menteri BUMN Erick Thohir di akun instagramnya mengunggah video Pembalap Ducati asal Italia Michael Rinaldi yang mengapresiasi Sirkuit Mandalika.

"Terima Kasih Pak Presiden dan Erick Thohir untuk sirkuit yang keren, sampai jumpa," ucap Michael Rinaldi.

Sebelumnya, kabar tidak sedap diterima Michael Rinaldi .

Motor balapnya diduga di-unboxing, videonya bahkan viral.

Meski begitu, Ducati sudah tidak lagi mempermasalahkan hal ini.

Pernyataan ini disampaikan akun tiwtter resmi Aruba.it Racing Ducati, beberapa waktu lalu.

The only thing we can to say is: "We can't wait to be in Indonesia"